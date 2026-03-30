Про це в етері Ранок.LIVE повідомила депутатка міськради Світлана Осауленко.
Що відомо про трагедію в Одесі?
Депутатка зауважила, що 28 березня ворог завдав найсильнішого удару по житловому фонду міста.
За її словами, внаслідок ворожої атаки загинуло двоє людей, серед них – мати другокласника. Він залишився сиротою.
У соцмережах одесити намагались розшукати рідних хлопчика, і попередньо вдалось встановити зв'язок із батьком, який не проживав із родиною.
Наразі хлопчик перебуває у лікарні із травмою ноги, однак, його стан стабільний.
Він залишився без житла і без мами – і поки що навіть не знає про втрату,
– додала Осауленко.
Вона зауважила, що в лікарні із дитиною працюють психологи, а небайдужі приносять необхідні речі – одяг, засоби гігієни та іграшки.