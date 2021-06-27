Мовиться про есмінець USS Ross DDG71. Корабель в Одесі не вперше, раніше він неодноразово заходив у порт. Востаннє – у 2019 році.

До теми Росіяни вважають, що в інциденті в Чорному морі фіаско зазнав саме британський есмінець

Що відомо про есмінець

"Росс" – есмінець типу "Арлі Берк". Він – корабель ранньої версії цього типу.

Довжина судна сягає 153 метри, ширина – 21, осадка – 9,3 метра.

Повна водотоннажність становить близько 9 тисяч тонн. Максимальна швидкість може досягати 32 вузла, екіпаж – 337 чоловік.

До слова, 28 червня 1997 року есмінець прийняли до складу ВМС США.

На борту є 90 пускових установок системи "Іджіс". Вони можуть запускати крилаті ракети Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2" ПЛУР RUM-139 ASROC в різній комбінації.

Також корабель озброєний 127-міліметровою артилерійською установкою Mark 45, двома 25-міліметровими гарматами M242 Bushmaster і чотирма кулеметами Browning M2.

На борту є 2 триствольні торпедні апарати Mk.32, 2 шестиствольні 20-мілімтерові автомати Phalanx CIWS.

Судно може приймати на борт вертоліт.

Зверніть увагу! У Чорному морі 23 червня пройшли спільні навчання України, США та Великої Британії. Тренувалист на британському есмінці "Дефендер". Пізніше Росія почала поширювати повідомлення про те, що начебто відкрила попереджувальний вогонь по кораблю. У міністерстві оборони Великої Британії заперечили цю інформацію.

Есмінець США в одеському порту / Фото "Думская":