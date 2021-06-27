Ще один американський есмінець увійшов у Чорне море: фото

Американський ракетний есмінець 27 червня увійшов до одеського порту. Корабель прибув для участі в щорічних міжнародних навчаннях "Сі Бриз".

Мовиться про есмінець USS Ross DDG71. Корабель в Одесі не вперше, раніше він неодноразово заходив у порт. Востаннє – у 2019 році.

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Що відомо про есмінець

"Росс" – есмінець типу "Арлі Берк". Він – корабель ранньої версії цього типу.

Довжина судна сягає 153 метри, ширина – 21, осадка – 9,3 метра.

Повна водотоннажність становить близько 9 тисяч тонн. Максимальна швидкість може досягати 32 вузла, екіпаж – 337 чоловік.

До слова, 28 червня 1997 року есмінець прийняли до складу ВМС США.

На борту є 90 пускових установок системи "Іджіс". Вони можуть запускати крилаті ракети Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2, "Стандарт-2" ПЛУР RUM-139 ASROC в різній комбінації.

Також корабель озброєний 127-міліметровою артилерійською установкою Mark 45, двома 25-міліметровими гарматами M242 Bushmaster і чотирма кулеметами Browning M2.

На борту є 2 триствольні торпедні апарати Mk.32, 2 шестиствольні 20-міліметрові автомати Phalanx CIWS.

Судно може приймати на борт вертоліт.

Есмінець США в одеському порту / Фото "Думская":