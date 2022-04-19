Ще один прокол пропагандистів: кумедна історія, як у Росії знайшли "тещу Зеленського"

Російські пропагандисти росіянку Ольгу Кияшко назвали "тещею" Володимира Зеленського. Зокрема через те, що жінка є однофамілицею тестя президента Володимира Тимофійовича Кияшко.

Відповідну інформацію оприлюднило видання Медіазона. Там також оприлюднили відео, як біля будинку люди, які представились "журналістами" та мали камеру, ходили біля дому жінки.

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Пропагандисти росіянку назвали "тещею" Зеленського

56-річна росіянка Ольга Кияшко, яка є маркетологом, отримала від сусіда тривожні повідомлення у вацапі.

Він писав, що "двоє дивних типів" були біля її дому в Підмосков'ї – вони мали відеокамеру, представились журналістами та розпитували сусідів про Ольгу. Зокрема питали, чи вона одружена з Володимиром Тимофійовичем Кияшком, однак їм розповіли, що Ольга живе сама.

Після розмови вони відійшли ближче до стоянки та почали комусь дзвонити.

Він ніби звітував: сказав, що вони вже "були на першій адресі", і тепер приїхали і щось знімають на другій. Звичайно, я зателефонувала за своєю першою адресою в Тушино, де я прописана, але не живу. І з'ясувалося, що цього ж дня до мене ломилися, наполегливо дзвонили у двері, але з сусідами вони не поспілкувалися,

– розповіла жінка.

Ольга з'ясувала, що Володимир Тимофійович Кияшко – це тесть президента Володимира Зеленського.

"А відповідно теща Зеленського – це я. Ну, ніби я – Ольга Віталіївна Кияшко. Той факт, що теща народилася 1953 року, а я 1965-го, нікого не бентежить. Тому що, знайшовши інформацію про квартиру, люди точно могли порівняти роки народження", — заявила росіянка.

Пропагандисти біля будинку "тещі Зеленського" у Підмосков'ї: дивіться відео

Згодом жінка у російському пошуковику Яндекс побачила згадки про своє ім'я та прізвище. Пропагандисти почали поширювати інформацію нібито у Президента України є нерухомість у Москві й подали квартиру Ольги Кияшко як цю "президентську" квартиру.



Пропагандисти цинічно обманюють / Скриншот 24 каналу

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