Ще одна країна оголосила про підписання з Україною безпекової угоди

Вдень 22 лютого стало відомо про підписання так званих "безпекових зобов'язань" зі ще однією країною. Мовиться, що угоду укладено з Данією.

Раніше прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна вирішила передати усю свою артилерію Україні, аби вона могла протистояти ворогу. Вона також закликала країни Європи посилювати військову допомогу, адже інші країни ще мають боєприпаси та системи ППО.

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Данія оголосила про підписання безпекової угоди

Метте Фредеріксен оголосила про підписання угоди щодо так званих "безпекових зобов'язань". Угода передбачає, що Данія зобов'язується підтримувати Україну як у військовій, так і в цивільній сферах протягом наступних десяти років.

Це найсерйозніша ситуація у сфері політики безпеки з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може підкреслити, наскільки важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не будемо стояти разом, Україна не встоїть, і тоді потенційно не встоїть і Європа,

– заявила очільниця уряду Данії.

Повідомляється, що ці "безпекові зобов'язання" допоможуть підтримати здатність України захистити країну від Росії, а також стримати майбутні російські напади.

Згідно з угодою, Україна зобов'язується впроваджувати необхідні реформи, спрямовані на розвиток демократії та боротьбу з корупцією, аби "прокласти шлях" до майбутнього членства в Євросоюзі та Північноатлантичному альянсі.

Данська прем'єрка висловила впевненість, що ще більше країн наслідуватимуть цей приклад.

Цими зобов'язаннями ми посилаємо дуже чіткий і недвозначний сигнал міжнародній спільноті, що ми повністю підтримуємо Україну, в тому числі й в довгостроковій перспективі,

– додала вона.

Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги

Водночас міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 мільярда данських крон. Це близько 228 мільйонів євро.

Він передбачає боєприпаси для артилерії та ППО, безпілотники й допомогу в розмінуванні.

Так, у межах нової допомоги Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тисяч 155-мм артилерійських боєприпасів. Їх доставлять в Україну протягом кількох місяців.

Зокрема, Данія передасть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, техніку для розмінування та безпілотники. А ще пакет включатиме радари, комунікаційні прилади та обладнання для дронів від данських компаній.

Я щасливий, що так багато данських компаній підтримують оборонну боротьбу України. Я регулярно розмовляю з представниками оборонної промисловості Данії про те, як ми можемо краще використати знання та потенціал ділового світу щодо військових пожертвувань Україні,

– наголосив міністр оборони Трольс Лунд Пульсен.

За його словами, обладнання данського виробництва має великий попит в Україні. Зауважимо, що це вже 15-й пакет військової допомоги Україні від Данії.