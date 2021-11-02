Місцевий відеограф опублікував новий запис, де видно багато людей у захисних костюмах. Помітно, що на кладовищі 2 листопада стало значно більше могил.

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Кількість могил безперервно збільшується

За словами місцевого жителя Сергія, на кладовищі за останніх п'ять днів з'явились 120 нових могил. 2 листопада поховали ще чотирьох померлих від коронавірусу.

На кладовищі з ранку до вечора працює похоронна агенція в захисних костюмах. Такий спецодяг вдягають лише для контакту з COVID-хворими.

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