Ще три нові ряди могил через коронавірус: одесит показав жахи місцевого цвинтаря
2 листопада 2021 , 22:04Читать новость на русском
Джерело:24 канал
В Одесі надалі продовжують масово ховати померлих від коронавірусу. На кладовищі з'явились 3 нових ряди по 30 могил.
Місцевий відеограф опублікував новий запис, де видно багато людей у захисних костюмах. Помітно, що на кладовищі 2 листопада стало значно більше могил.
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Кількість могил безперервно збільшується
За словами місцевого жителя Сергія, на кладовищі за останніх п'ять днів з'явились 120 нових могил. 2 листопада поховали ще чотирьох померлих від коронавірусу.
На кладовищі з ранку до вечора працює похоронна агенція в захисних костюмах. Такий спецодяг вдягають лише для контакту з COVID-хворими.
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Коронавірус в Україні: останні новини
- Впродовж доби 1 листопада в Україні підтвердили 19 455 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Зокрема, захворіли 1 263 дитини та 339 медпрацівників.
- До лікарень госпіталізували 3 188 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 700 пацієнтів.
- Натомість одужали вчора ще 12 639 людей з діагнозом COVID-19.
- Щеплення проти коронавірусу отримали 273 307 людей.