Ще 100 тисяч ПЛР-тестів, за які Ярославський заплатив 850 тисяч доларів, прибули в Україну

З Китаю прибули ще 100 тисяч ПЛР-тестів на COVID-19, які за 850 тисяч доларів купив для України власник і президент DCH Олександр Ярославський.

Про це повідомляє прес-служба DCH.

Як відомо, раніше Ярославський завдяки дружнім стосункам з китайським мільярдером Джеком Ма зміг організувати доставку в Україну першої партії у світі гостродефіцитних високоточних ПЛР-тестів. Ще 24 березня до Києва прибули 50 тисяч таких лабораторних тест-систем.

Рідний для бізнесмена Харківський регіон отримав 5000 ПЛР-тест-систем з першої партії і зараз ще 9000 тест-систем з другої. Головний державний санітарний лікар Харківської області Любов Махота подякувала Ярославського за те, що він забезпечив регіон ПЛР-тестами: "Хочу подякувати Олександру Ярославському за те, що їх закупив. Величезне дякую! Кількість тест-систем дозволить закрити поточні потреби регіону, а нам дасть можливість суттєво розширити аудиторію тестованих на коронавірус. Ми зможемо оперативно виявляти хворих, тим самим мінімізуючи поширення цього вірусу".

ЗМІ оцінюють фінансовий внесок Олександра Ярославського в боротьбі з коронавірусом в Україні в 391 млн грн. Крім закупівлі ПЛР-тестів, бізнесмен також перерахував 1,15 млн доларів за 50 апаратів ШВЛ, які виробляє німецька компанія, що спеціалізується саме на цьому виді медобладнання.

Крім того, Ярославський спільно з міською владою Харкова забезпечує місцевих пенсіонерів наборами продуктів і ліків – станом на сьогоднішній день за цією програмою закуплено 150 тисяч пайків і 40 тисяч аптечок. А за результатами антикризової наради 19 березня в готелі Kharkiv Palace, що належить бізнесменові, харківські підприємці закупили за прямими договорами з постачальниками ще на 2,4 млн доларів необхідних для протидії епідемії товарів медпризначення. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко високо оцінив роль Олександра Ярославського в боротьбі з коронавірусів: "Він дуже відповідально підходить до того, про що ми його просимо, він реально допомагає".