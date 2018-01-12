Ще 5 жінок звинуватили Джеймса Франка у сексуальних домаганнях

Окрім двох перших жінок, які розповіли про сексуальні домагання голлівудського актора Джеймса Франка, ще 5 інших долучилось до обвинувачень.

Про це пишуть в Los Angeles Times.

Як відомо, четверо з жінок були студентками його акторської школи, а п'ята – сказала, що він був її наставником. Вони заявили, що Франко поводився неналежним чином, в тому числі під час знімань відвертих сцен на заняттях і за межами знімального майданчика.

Читайте також: Американська актриса відмовилась працювати з Вуді Алленом через звинувачення в домаганнях

На відміну від історії з продюсером Гарві Вайнштейном, мова про згвалтування або секс в обмін за можливість працювати разом з Франко не йшла.



Джеймс Франко з премією "Золотий глобус" 2018 у номінації "Найкращий комедійний актор"

Нагадаємо, що про схожу ситуацію розповідала Вайолет Пейлі, яка зізналась, що Франко намагався примусити її до орального сексу, а також спокусити її неповнолітню подругу. Інша учениця кіношколи Сара Тітер-Каплан також стверджувала, що Франко змусив її роздягнутися на знімальному майданчику, оскільки "цього вимагав контракт".

Після цього випадку зірка "Клубу "Сніданок" Еллі Шіді висловила обурення, що актор осмілився прийти на церемонію вручення "Золотого глобуса" 7 січня, де зірки протестували щодо проблеми сексуального насилля в Голлівуді і світі.

Однак в актора на це знайшлась своя відповідь. У програмі The Late Show Стівена Колберта він відкинув її заяву та зазначив, що звинувачення на його адресу є недостовірними, а випадків на знімальному майданчику, про які розповідала Вайолет Пейлі, він не пригадує. Франко також додав, що дійсно підтримує рухи "Time's Up" ("Час вийшов"), і кампанію #MeToo (я теж), спрямованих на боротьбу з сексуальними домаганнями.