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      Ще більше преференцій та спрощень: Путін дав нове доручення щодо паспортів РФ на Донбасі

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      Володимир Путін
      Володимир Путін / Getty images

      Очільник Кремля доручив російському МВС дослідити питання щодо подальшого спрощення процедур переходу громадян України в підданство Російської Федерації.

      Таке доручення з’явилось внаслідок "спонтанного зауваження" щодо проблеми отримання російських паспортів на окупованому Донбасі під час "прямої лінії з Володимиром Путіним". Так, глава Кремля на це відповів, що для громадян України вже передбачений спрощений порядок отримання паспортів РФ, проте його слід переглянути через проблеми з оформленням необхідних паперів з українського боку.

      Важливо: Російські паспорти на Донбасі: скільки людей вже їх отримали та чим це загрожує Україні

      МВС Росії має проаналізувати правозастосувальну практику прийому в громадянство Російської Федерації у спрощеному порядку і при необхідності внести пропозиції щодо надання громадянам України, які бажають набути громадянство Російської Федерації, додаткових преференцій,
      – мовиться у дорученні Путіна.

      Виконати його слід до кінця липня, кінцевий термін завдання минає 1 серпня 2019 року. Відповідальна особа – міністр внутрішніх справ РФ Колокольцев.

      Що відомо про роздачу російських паспортів на Донбасі?

      Рішення про спрощену видачу документа прийняв російський президент Володимир Путін 24 квітня. Згідно з ним, документ можуть видати за три місяці жителям окупованих територій Донбасу і анексованого Криму.

      Українська держава не визнаватиме такі російські паспорти своїх громадян. Окрім того, держава знатиме, хто отримав фейковий документ.

      Якщо вірити пропагандистським ЗМІ, заявки на отримання російського паспорта подали уже 12 тисяч жителів самопроголошених республік.

      Дивіться також: Як Росія видає паспорти людям з окупованих територій

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      Теги: Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Російські паспорти на Донбасі Володимир Путін
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