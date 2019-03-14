Ще більше зброї, призов та залякування наступом ЗСУ: як бойовики готуються до виборів в Україні

Бойовики на Донбасі напередодні виборів в Україні активно залякують місцеве населення, поширюючи фейки. Окрім того, окупанти посилюють підрозділи російських найманців та запасаються боєприпасами.

Верхівка окупаційних збройних сил намагається посилити боєздатність незаконних формувань, повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута під час брифінгу.

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Розвідка повідомляє, що з початку цього тижня (від 11 березня – 24 канал) збільшились обсяги постачання з території Росії боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна. Усе це скерують на забезпечення з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів збройних сил Росії.

Новопризначені за ротацією кадрові російські офіцери активно комплектують підрозділи особовим складом. Окупанти пришвидшили призов місцевого населення – тепер діє так звана "спрощена процедура". Беруть усіх – у тому числі осіб, непридатних до військової служби за станом здоров'я.

Подбали окупанти і про те, аби уникнути невдоволення серед населення Донбасу. Тепер неправдива та викривлена інформація про загрозу наступу Збройних сил розповсюджується ще активніше.

Що планує Росія на період виборів в Україні?Москва вдаватиметься до усіх можливих маніпуляцій, аби плинути на вибори в Україні. Це доводять дані не лише української, а й іноземних розвідок. Найактивніше РФ намагається чинити інформаційну атаку на українців через екрани телевізорів. Окрім того, вона використовує інформаційну пропаганду, кіберпровокації, спробує захоплювати виборчі дільниці, фінансово підтримує кандидатів і буде намагатися привести до влади свого кандидата.Однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що Росія не почне повномасштабну війну проти України у період президентських виборів. Вона не має для цього реальних можливостей. Кремль буде чекати результатів голосування аби спробувати домовлятися вже з новообраним президентом або шукати компроміси.

Зазначимо, командири проросійських бойовиків на Донбасі вирішили провести прийом-передачу посад між генералами і старшими офіцерами. Зміни торкнуться штабів армійських корпусів російського угруповання окупаційних військ. Тепер окупанти перевірятимуть особовий склад ще ретельніше.

Також підрозділів російських окупаційних військ на Донбасі прибувають спеціально створені комісії для виявлення так званих "неблагонадійних осіб". Окрім того, мінують території поблизу військових частин, аби посіпаки окупантів не втекли .



Президентські вибори в Україні 2019