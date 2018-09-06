Ще ближче до iPhone X: Android-пристрої отримали ексклюзивну можливість iOS 12

Розробники додатку Chudo для створення анімованих емодзі на основі міміки поскаржилися на модераторів App Store. Проект, який розробляли протягом двох років не з’явився в каталозі додатків iOS, проте успішно пройшов перевірку в Google Play.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Модератори App Store пояснили відмову в публікації надмірною схожістю можливостей додатка з функцією Animoji в iPhone X. На їхню думку, Chudo може ввести користувачів в оману через помилкову асоціацію з продукцією Apple. Метою розробників було надання власникам iPhone 5S і вище можливості користуватися ексклюзивною функцією нових моделей.

На щастя, додаток успішно з'явився в каталозі Google Play. Для його роботи не потрібна камера з датчиком глибини – за накладення міміки на 3D-моделі більше 30 персонажів відповідає нейромережа. Для її навчання використовувалася база з 15 тисяч осіб різного віку, статі та раси. Створені емодзі можна відправляти через месенджери.



В Google Play з'явився свій додаток зі створення анімованих емодзі

Незважаючи на помірні вимоги, додаток працює не на всіх пристроях. Його працездатність гарантована на Samsung Galaxy S8 і S9, Huawei Mate 9 і Mate 10, Honor Play, Google Pixel, OnePlus 5, OnePlus 6, Nokia 8 та інших смартфонах вартість, яких вище середньої.

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