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      Ще два додаткові поїзди на Великдень "Укрзалізниця" призначила завдяки опитуванню в Facebook

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      Додаткові поїзди на Великдень "Укрзалізниця" призначила завдяки опитуванню в Facebook
      Додаткові поїзди на Великдень "Укрзалізниця" призначила завдяки опитуванню в Facebook / 24 канал

      "Укрзалізниця" призначила 2 додаткових поїзди до Львова за підсумками опитування, яке прес-служба компанії провела у соцмережі Facebook.

      В опитуванні на сторінці "Укрзалізниці" у Facebook взяли участь понад 2 тисячі респондентів, серед яких 320 користувачів проголосували за додаткові поїзди саме до Львова.

      Читайте також: Розширення онлайн-послуг від "Укрзалізниці": чого чекати українцям

      Це поїзди – № 755/756 та № 211/212 сполученням Київ – Львівповідомляє прес-служба компанії.

      Додатковий поїзд № 756 Київ – Львів вирушить зі Львова 26 квітня та 1 травня о 23:00, прибуде до Києва наступного дня о 05:50. Зворотно поїзд вирушить 27 квітня та 2 травня о 00:15, прибуде до Львова наступного дня о 05:47. Зупинку робитиме лише на станції Коростень.

      Поїзд № 211/212 Київ – Львів вирушить із Києва 26 квітня о 12:10 та прибуде до Львова о 22:14. Зворотно відправлення 27 квітня о 01:28, прибуття до Києва наступного дня о 09:14. Поїзд робитиме зупинку на станції Шепетівка.

      Окрім того, близько 200 голосів українці віддали за призначення поїздів до Івано-Франківська.

      В компанії наголосили, що проведене у соціальній мережі опитування не може вважатися репрезентативними, але фахівці візьмуть їх до уваги під час наступних перевезень пасажирів.

      Загалом на Великодні та травневі свята "Укрзалізниця" вже призначила 23 додаткові поїзди та додаткові рейси 5 цілорічним поїздам. Зокрема, це поїзди до Львова, Ковеля, Ужгорода, Чернівців, Хмельницького, Жмеринки, Миколаєва, Одеси, Херсона, Дніпра, Кривого Рога, Харкова, Покровська, Запоріжжя, Бахмута, Кременчука, Шостки, Черкас, Вінниці та інших міст,
      – додали в "Укрзалізниці".

      Раніше в компанії анонсували низку додаткових поїздів на травневі свята. Детальніше з їх напрямком можна ознайомитися тут.

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      Теги: Новини України Укрзалізниця Залізниця Новини Львова Новини Києва Транспорт
      Джерело: 24 канал
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