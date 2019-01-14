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      Ще два міста України закрили школи на карантин

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      У школах Олеси та Луцька ввели карантин
      У школах Олеси та Луцька ввели карантин / Фото з вільних джерел

      Школи Одеси та Луцька закрили на карантин через високу захворюваність на кір, ГРВІ та грип.

      Про це інформує начальник управління освіти Луцької міськради Зіновія Лещенко, пише УП.

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      Вона зазначила, що збільшується кількість хворих не лише на кір, але й на грип непростої форми. За її словами, це заходи безпеки, оскільки у школах та дитсадках не всі діти зробили щеплення.

      Відомо, що понад 200 учнів захворіли на кір у Луцьку. Медики сподіваються, що карантин не лише зупине процес поширення хвороби, а й дасть час батькам для того, щоб вони зробили щеплення дітям. Школи у Луцьку не працюватимуть до 21 січня. Через цей карантин, щоб наздогнати програму, збільшать кількість уроків.

      Школярі Одеси не вчитимуться тиждень. Влада міста закликає зробити вакцинацію.

      Попри таку ситуацію, дитячі садочки не закривають на карантин. Вони будуть працювати у звичному режимі.

      До слова, у Чернігові захворюваність на грип та ГРВІ значно зросла і епідпоріг вже перевищено на 16%, школи закрили на карантин до покращення ситуації. Не працюватимуть школи Вінниці до 6 лютого. А от тимчасове призупинення навчання у школах Житомира стартує із 2 лютого і триватиме до 11 лютого

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Грип в Україні Кір
      Джерело: 24 Канал
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