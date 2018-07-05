Ще двоє українців можуть потрапити в клуби НБА

На драфті НБУ 2018 року було представлено одразу четверо українців – Юсу Санон, Святослав Михайлюк, Богдан Близнюк та Олександр Кобець. Однак обрали лише двох.

Під 44-им піком клуб "Вашингтон Візардс" обрав Юсуфа Санона, а під 47-им піком "Лос-Анджелес Лейкерс" – Святослава Михайлюка. Останній навіть провів декілька матчів у літній лізі НБА за свій клуб.

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Однак Богдан Близнюк та Олександр Кобець ще можуть потрапити в клуби НБА. Так, Близнюк потрапив у ростер клубу "Лос-Анджелес Кліпперс" на літню лігу. Він може зіграти проти "Голден Стейт" 7 липня, "Сакраменко" 9 липня та "Х’юстона" 10 липня.

Щодо Кобця, то він у ростері "Чикаго Буллс". Вже 8 липня він вже вийти на паркет у матчі проти "Клівленда", 9 липня проти "Лос-Анджелес Лейкерс" та 11 липня проти "Атланти".