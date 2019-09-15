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      "Ще не прорив": у Польщі нагадали Зеленському про зняття заборони на пошуки тіл

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      У Польщі чекають на зняття заборони на пошук тіл після заяви Зеленського
      У Польщі чекають на зняття заборони на пошук тіл після заяви Зеленського / Getty images

      Польська сторона після недавньої заяви Володимира Зеленського чекає від України скасування мораторію на пошуково-ексгумаційні роботи щодо польських жертв в Україні.

      Нового президента в Україні у Польщі пов’язують із надією на зміни в політиці щодо пошуків тіл, про це сказав віцепрезидент Інституту національної пам’яті Кшиштоф Швагжик, повідомляє "Польське радіо".

      Цікаво: Якщо ти контролюєш все, то не контролюєш нічого: поради Зеленському від експрезидента Польщі

      Водночас він наголосив, що недавній візит Зеленського до Польщі "ще не приніс прориву", оскільки мораторій наразі не скасували.

      Ми очікуємо, що ця заборона буде скасована, і ми зможемо розпочати роботу, оскільки подібні роботи зараз без перешкод може проводити у Польщі українська сторона,
      – наголосив Швагжик.

      Зазначимо, під час свого візиту до Польщі 31 серпня Володимир Зеленський заявив, що готовий розблокувати дозвіл на ексгумацію тіл у польських похованнях в Україн. Натомість Польща у відповідь повинна впорядкувати українські місця пам'яті на своїй території. Окрім того, Зеленський запропонував Анджею Дуді спорудити на українсько-польському кордоні спільний меморіал примирення

      Чому Україна заборонила ексгумацію тіл у польських похованнях?Це у 2017 році ініціював Український інститут національної пам'яті у відповідь на серію вандалізмів проти українських пам’ятників у Польщі та зокрема на демонтаж українського пам'ятника в селі Грушовичі під Перемишлем. Польська влада ці акти наруги не засуджувала, а останній навіть назвала законним.

      Директор Українського інституту Володимир Вятрович заявляв, що мораторій на ексгумацію польських поховань може бути знятий після того, як польська сторона надасть своє бачення легалізації та відновлення українських пам'ятників на території Польщі.

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      Теги: Новини України Історія Новини політики Новини Польщі Володимир Зеленський
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