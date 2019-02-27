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      Ще нічого не закінчилось: потерпілі у справі Зайцевої-Дронова вимагають розслідувати дії слідчих

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      Зайцева і Дронов, яких визнали винними у страшній аварії
      Зайцева і Дронов, яких визнали винними у страшній аварії / 057/ua

      26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі резонансної смертельної ДТП, що трапилася 18 жовтня 2017 року. Їх засудили до 10 років позбавлення волі. Проте потерпілі та родичі загиблих мають намір також притягти до відповідальності експертів, які затягували розслідування справи.

      За словами адвокатки постраждалої сторони Лариси Матвєєвої, у першу чергу йдеться про фахівців Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи.

      Читайте також: Суд виніс вирок Зайцевій та Дронову у справі смертельної ДТП в Харкові

      "Такі непрофесійні (якщо тільки в цьому причина) дії не повинні залишитися безкарними", – зазначила Матвєєва. 

      Не оминуть увагою і слідчих. Зокрема, Ігоря Волкова, який розслідував ДТП. Й тих, які, на переконання адвокатки, втручались у роботу наркологів, "забували" передавати документи на експертизу й не здатні були знайти півроку лікарку-наркологині Олену Федірко при можливості їй просто зателефонувати.

      Смертельна ДТП трапилася 18 жовтня 2017 року. Тоді на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. У страшнійї аварії загинуло шестеро осіб, та ще п'ятеро отримали поранення.

      Судовий розгляд тривав більше року і завершився 19 лютого. За цей час відбулося близько 60 засідань. Під час дебатів у справі 19 лютого і Зайцева, і Дронов визнали свою вину в ДТП. Вже 26 лютого Зайцеву і Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.

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      Теги: Новини України ДТП у Харкові Аварії та ДТП Судді Новини Харкова Розслідування
      Джерело: 24 Канал
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