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      Ще один американський політик йде у президенти США

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      Майкл Беннет балотується у президенти США
      Майкл Беннет балотується у президенти США / Фото з відкритих джерел

      Сенатор від штату Колорадо з Демократичної партії Майкл Беннет заявив, що має намір взяти участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки, що відбудуться в 2020 році.

      54-річний Беннет вирішив брати участь у виборах, незважаючи на те, що в нього рак передміхурової залози, передає CNN.

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      За словами політика, Сполучені Штати зіткнулися з кількома важливими викликами. З одного боку, це відсутність економічних можливостей для більшої частини американського населення, з іншого – необхідність відновити репутацію влади США.

      Сенатор також пояснив, що відрізняє його від інших кандидатів на найвищу посаду в США: чесність і вміння перемагати в жорстких гонках.

      Я планую балотуватися у президенти... У мене є тенденція говорити правду людям, яких я представляю в Колорадо, і я хочу отримати шанс зробити це з американським народом,
      – сказав він.

      Що відомо про Майкла Беннета? Син колишнього посла США в Індії і випускниці юридичного факультету Єльського університету, яка працювала в адміністрації Клінтона. У 1987 отримав ступінь бакалавра в Університеті Весліана, а у 1993 — юридичну освіту в Єльській школі права. Беннет деякий час працював на бізнесмена-республіканця Філа Аншуца, однак, повернувшись в політику, перейшов на бік демократів. Він був главою апарату мера Денвера Джона Хікенлупер, який згодом став губернатором Колорадо, а зараз також балотується в президенти США.

      Беннет разом з дружиною Сьюзан виховують трьох доньок.

      Раніше, екс-віце-президент за Барака Обами Джо Байден заявив, що буде балотуватися у президенти США в 2020 році. Його готові підтримати 27% виборців-демократів по всій країні.

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      Теги: Новини США Новини політики Вибори у США
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