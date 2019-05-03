Ще один американський політик йде у президенти США

Сенатор від штату Колорадо з Демократичної партії Майкл Беннет заявив, що має намір взяти участь у виборах президента Сполучених Штатів Америки, що відбудуться в 2020 році.

54-річний Беннет вирішив брати участь у виборах, незважаючи на те, що в нього рак передміхурової залози, передає CNN.

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За словами політика, Сполучені Штати зіткнулися з кількома важливими викликами. З одного боку, це відсутність економічних можливостей для більшої частини американського населення, з іншого – необхідність відновити репутацію влади США.

Сенатор також пояснив, що відрізняє його від інших кандидатів на найвищу посаду в США: чесність і вміння перемагати в жорстких гонках.

Я планую балотуватися у президенти... У мене є тенденція говорити правду людям, яких я представляю в Колорадо, і я хочу отримати шанс зробити це з американським народом,

– сказав він.

Що відомо про Майкла Беннета? Син колишнього посла США в Індії і випускниці юридичного факультету Єльського університету, яка працювала в адміністрації Клінтона. У 1987 отримав ступінь бакалавра в Університеті Весліана, а у 1993 — юридичну освіту в Єльській школі права. Беннет деякий час працював на бізнесмена-республіканця Філа Аншуца, однак, повернувшись в політику, перейшов на бік демократів. Він був главою апарату мера Денвера Джона Хікенлупер, який згодом став губернатором Колорадо, а зараз також балотується в президенти США.



Беннет разом з дружиною Сьюзан виховують трьох доньок.

Раніше, екс-віце-президент за Барака Обами Джо Байден заявив, що буде балотуватися у президенти США в 2020 році. Його готові підтримати 27% виборців-демократів по всій країні.