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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Ще один футболіст відмовився переходити в "Динамо"

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Роберт Берич відмовився переходити в "Динамо"
Роберт Берич відмовився переходити в "Динамо"

Нападник "Сент-Етьєна" Роберт Берич не захотів продовжувати кар'єру в Україні. 27-річний гравець збірної Словенії відмовився від пропозиції київського "Динамо".

У відповідь на питання вболівальника, чи залишиться він в команді, словенець відповів наступне: "Я сподіваюся, що залишуся".

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27-річний Берич виступає за "Сент-Етьєн" з 2015 року і спочатку був основним в команді, але після розриву хрестоподібних зв'язок поступово випав зі складу та першу частину минулого сезону провів в оренді в "Андерлехті".

Зазначимо, що контракт гравця закінчується влітку 2019 року і "Сент-Етьєн" вже зайнявся пошуками нового форварда.

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Теги: Футбол Новини спорту Динамо
Джерело: 24 Канал
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