Ще один клуб англійської Прем'єр-ліги цікавиться Зінченком

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в наступному сезоні може перейти у лондонський "Фулхем".

Наставник "дачників" Славіша Йокановіч розглядає варіанти з підсиленням команди перед стартом нового сезону, і в даному контексті звернув свою увагу на українця, повідомляє The Telegraph.

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Як повідомлялось раніше у ЗМІ, Зінченко зацікавив "Вулверхемптон", який готовий віддати за Олександра 16 млн фунтів.

Що стосується "Фулхема", то клуб оформив рекордний у своїй історії трансфер, підписавши за 25 мільйонів фунтів хавбека Жана Сері, на якого претендували "Арсенал" і "Челсі". За підсумками минулого сезону "Фулхем" отримав путівку в АПЛ.

Нагадаємо, що до нового сезону українець поки що готується в складі чемпіонів Англії.