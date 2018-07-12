Ще один клуб англійської Прем'єр-ліги цікавиться Зінченком
Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в наступному сезоні може перейти у лондонський "Фулхем".
Наставник "дачників" Славіша Йокановіч розглядає варіанти з підсиленням команди перед стартом нового сезону, і в даному контексті звернув свою увагу на українця, повідомляє The Telegraph.
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Як повідомлялось раніше у ЗМІ, Зінченко зацікавив "Вулверхемптон", який готовий віддати за Олександра 16 млн фунтів.
Що стосується "Фулхема", то клуб оформив рекордний у своїй історії трансфер, підписавши за 25 мільйонів фунтів хавбека Жана Сері, на якого претендували "Арсенал" і "Челсі". За підсумками минулого сезону "Фулхем" отримав путівку в АПЛ.
Нагадаємо, що до нового сезону українець поки що готується в складі чемпіонів Англії.