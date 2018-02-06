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Ще один крок до краху зроблений, – блогер про Керченський міст

09:29, сьогодні 1703 Читать новость на русском
Через 3-4 роки міст перейменують з
Через 3-4 роки міст перейменують з "Керченського" в "Мертвий" / Фото з відкритих джерел

Через 3-4 роки міст перейменують з "Керченського" в "Мертвий", адже просідання опор неминуче через надмірне навантаження.

Таку думку висловив відомий блогер під ніком "Злой Одессит" на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що у Росії повідомили про початок установки залізничних прольотів Керченського моста на ділянці між островом Тузла і фарватером Керч-Єнікальського каналу.

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За проектом, всього на Керченський міст буде встановлено 30 залізничних прольотів на 64 опорах. Як відомо, кожен проліт важить 580 тонн.

Іншими словами, до закінчення робіт на опори Керченського моста буде надана додаткове навантаження складова 17 400 тонн – практично третина від усієї конструкції (близько 60 тис тонн),
– пояснив блогер.

Він додав, що перша установка залізничного прольоту супроводжувалася підозрілими присіданнями. А якщо на опори додати ще 17 400 тонн навантаженні – їхнє просідання неминуче.

"До відкриття Путіним, в рамках виборчої компанії, звичайно, простоїть без ексцесів, але, впевнений, через років 3-4, якщо Крим ще залишиться під окупацією, міст буде перейменований з "Керченського" в "Мертвий". Оскільки їздити по ньому, мало хто буде, та й взагалі сам проїзд стане небезпечним для життя", – підсумував він.

Теги: Новини України Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Володимир Путін Вибори в Росії 2018
Джерело: 24 Канал
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