Ще один крок до мети: представники ЄС та Британії погодили проект тексту угоди щодо Brexit
У вівторок, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Якщо британський уряд схвалить цей текст, наступними розглядати угоду будуть парламенти обох сторін.
Про це повідомляє BBC.
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Питання щодо майбутнього кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія залишилось невирішеним. Про це заявив у своєму Twitter речник міністра закордонних справ Ірландії Тоні Коннеллі.
Нікола Стерджен, перший міністр Шотландії, закликала до пошуку альтернативних варіантів угоди.
Спеціальне засідання британського уряду щодо питання Brexit відбудеться в середу о 14:00 за Гринвічем.
Нагадаємо, у понеділок, 12 листопада, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у телефонній розмові з канцлером Австрії Себастьяном Курцом заявила, що підсумкова угода між Лондоном і Брюсселем щодо Brexit готова на 95%.