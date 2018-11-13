Ще один крок до мети: представники ЄС та Британії погодили проект тексту угоди щодо Brexit

У вівторок, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Якщо британський уряд схвалить цей текст, наступними розглядати угоду будуть парламенти обох сторін.

Про це повідомляє BBC.

Читайте також: Якщо Британія вийде з ЄС без угоди: який план "Б" підготувала країна

Питання щодо майбутнього кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія залишилось невирішеним. Про це заявив у своєму Twitter речник міністра закордонних справ Ірландії Тоні Коннеллі.

Latest: Statement from a spokesman for @simoncoveney



“Negotiations between the EU and U.K. on a Withdrawal Agreement are ongoing and have not concluded. Negotiators are still engaged and a number of issues are outstanding. We are not commenting further on leaks in the media." — Tony Connelly (@tconnellyRTE) 13 листопада 2018 р.

Нікола Стерджен, перший міністр Шотландії, закликала до пошуку альтернативних варіантів угоди.

If the PM’s ‘deal’ satisfies no-one and can’t command a majority, we mustn’t fall for her spin that the UK crashing out of EU without a deal is then inevitable - instead we should take the opportunity to get better options back on the table. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 13 листопада 2018 р.

Спеціальне засідання британського уряду щодо питання Brexit відбудеться в середу о 14:00 за Гринвічем.

Нагадаємо, у понеділок, 12 листопада, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у телефонній розмові з канцлером Австрії Себастьяном Курцом заявила, що підсумкова угода між Лондоном і Брюсселем щодо Brexit готова на 95%.