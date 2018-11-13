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      Ще один крок до мети: представники ЄС та Британії погодили проект тексту угоди щодо Brexit

      92 Читать новость на русском
      Brexit
      Brexit / Фото із відкритих джерел

      У вівторок, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Якщо британський уряд схвалить цей текст, наступними розглядати угоду будуть парламенти обох сторін.

      Про це повідомляє BBC.

      Читайте також: Якщо Британія вийде з ЄС без угоди: який план "Б" підготувала країна

      Питання щодо майбутнього кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія залишилось невирішеним. Про це заявив у своєму Twitter речник міністра закордонних справ Ірландії Тоні Коннеллі.

      Нікола Стерджен, перший міністр Шотландії, закликала до пошуку альтернативних варіантів угоди.

      Спеціальне засідання британського уряду щодо питання Brexit відбудеться в середу о 14:00 за Гринвічем.

      Нагадаємо, у понеділок, 12 листопада, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у телефонній розмові з канцлером Австрії Себастьяном Курцом заявила, що підсумкова угода між Лондоном і Брюсселем щодо Brexit готова на 95%.

      Теги: Новини політики Великобританія Тереза Мей Brexit Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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