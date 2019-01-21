Ще один лоукостер почне літати з Одеси й Харкова у Баку

Азербайджанська бюджетна авіакомпанія Buta Airways незабаром запустить регулярні рейси з Одеси та Харкова до Баку. Перші рейси почнуть літати вже у травні 2019 року.

Про це повідомили на сайті авіакомпанії Buta Airways.

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Варто зазначити, що рейси до Одеси здійснюватимуть з 16 травня щочетверга та щонеділі, а до Харкова – з 3 травня щовівторка та щоп'ятниці. Мінімальний тариф становитиме 29 євро в один бік.

Відкриття нових напрямків в Україні дозволить ще більше збільшити туристичний потік між двома країнами. Відзначимо, що авіакомпанія Buta Airways вже виконує регулярні рейси між Баку і Києвом,

– зазначили на сайті.

Авіаквитки вже можна придбати на офіційному сайті перевізника, а також в офісах продажів авіакомпанії. Серед додаткових послуг доступне провезення багажу, ручної поклажі, гаряче харчування на борту, реєстрація в аеропорту, а також вибір місця в літаку. Проте всі вони є платними.

Що відомо про Buta Airways? Buta Airways – перша малобюджетна авіакомпанія Азербайджану заснована в грудні 2016 року. Перший рейс виконали 1 вересня 2017 року. Флот авіакомпанії складається з літаків Embraer, сама ж авіакомпанія базується в Баку, в Міжнародному аеропорту Гейдар Алієв.