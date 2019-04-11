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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      Ще один лоукостер з'єднає Туреччину та Україну

      378 Читать новость на русском
      турецький лоукостер Pegasus
      турецький лоукостер Pegasus / eurointegration.com.ua

      Турецький лоукостер Pegasus анонсував запуск нового рейсу Київ – Бодрум. Квитки можна буде придбати вже з 14 червня.

      Відомо, що польоти будуть виконувати тричі на тиждень. З Бодрума щосереди, щочетверга та щонеділі, а з Києва щопонеділка, щочетверга та щоп'ятниці.

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      В середньому на політ доведеться витратити 2 години і 30 хвилин. Ціни авіаквитків на рейс Київ – Бодрум стартують від 119 доларів у два боки. Варто додати, що компанія періодична запускає акції та знижки на авіаквитки.

      Літак авіакомпанії Pegasus
      Літак авіакомпанії Pegasus

      А нещодавно італійський лоукостер Ernest Airlines анонсував запуск рейсу з Одеси до столиці Італії – Рима. Відтак перший прямий рейс між двома містами відбудеться вже 19 квітня.

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      Теги: Новини Туреччини Новини України авіація Новини Києва
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