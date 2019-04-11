Ще один лоукостер з'єднає Туреччину та Україну

Турецький лоукостер Pegasus анонсував запуск нового рейсу Київ – Бодрум. Квитки можна буде придбати вже з 14 червня.

Відомо, що польоти будуть виконувати тричі на тиждень. З Бодрума щосереди, щочетверга та щонеділі, а з Києва щопонеділка, щочетверга та щоп'ятниці.

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В середньому на політ доведеться витратити 2 години і 30 хвилин. Ціни авіаквитків на рейс Київ – Бодрум стартують від 119 доларів у два боки. Варто додати, що компанія періодична запускає акції та знижки на авіаквитки.



Літак авіакомпанії Pegasus

А нещодавно італійський лоукостер Ernest Airlines анонсував запуск рейсу з Одеси до столиці Італії – Рима. Відтак перший прямий рейс між двома містами відбудеться вже 19 квітня.