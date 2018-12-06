Ще один матч "Шахтаря" перенесли

Стало відомо місце проведення матчу Юнацької ліги УЄФА за участю "Шахтаря".

Поєдинок 6-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА "Шахтар" U-19 – "Ліон" U-19 відбудеться 12 грудня в Києві на НТК ім. Баннікова. Початок – о 12:00.

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Вхід для вболівальників – вільний.

Як відомо, домашні матчі "Шахтаря" U-19 відбувалися на навчально-тренувальній базі "Металіста". Юнаки "Шахтаря" втратили всі шанси вийти в плей-офф. За підсумками п'яти матчів в активі "гірників" тільки 2 очки.

Нагадаємо, що через воєнний стан, який був запроваджений у Харківській області, в УЄФА змінили місце проведення матчу "Шахтар" – "Ліон" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 12 грудня у Києві на НСК "Олімпійський".