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      Ще один матч "Шахтаря" перенесли

      316 Читать новость на русском
      "Шахтар" U-19
      "Шахтар" U-19 / shakhtar.com

      Стало відомо місце проведення матчу Юнацької ліги УЄФА за участю "Шахтаря".

      Поєдинок 6-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА "Шахтар" U-19 – "Ліон" U-19 відбудеться 12 грудня в Києві на НТК ім. Баннікова. Початок – о 12:00.

      Читайте також: У "Шахтарі" обіцяють повернути Лігу чемпіонів у Харків

      Вхід для вболівальників – вільний.

      Як відомо, домашні матчі "Шахтаря" U-19 відбувалися на навчально-тренувальній базі "Металіста". Юнаки "Шахтаря" втратили всі шанси вийти в плей-офф. За підсумками п'яти матчів в активі "гірників" тільки 2 очки.

      Нагадаємо, що через воєнний стан, який був запроваджений у Харківській області, в УЄФА змінили місце проведення матчу "Шахтар" – "Ліон" у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться 12 грудня у Києві на НСК "Олімпійський".

      Теги: Спорт Футбол Шахтар Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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