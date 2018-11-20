Ще один митрополит УПЦ МП не підтримав розрив відносин з Константинополем

Митрополит Черкаський та Канівський Української православної церкви Московського патріархату Софроній (Дмитрук) підтримує створення автокефальної церкви в Україні. Також, він не згоден з рішенням Синоду УПЦ МП про розрив євхаристійних стосунів з вселенським патріархатом і не буде дотримуватися його.

Про це священослужитель заявив у інтерв’ю ВВС.

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Я не розриваю (євхаристійне спілкування, – 24 канал) через те, що я нікуди не їду. Але якби я поїхав на Афон, то я би причастився. Коли я був на Афоні, то я не показував, що тут приїхав пуп землі, єпископ з України. Я їхав простим монахом, стояв в алтарі, читав, мені дозволили причаститись. Так зробив би і зараз,

– наголосив митрополит.

Він переконаний, що постанова Собору УПЦ МП про повне припинення євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом є неправильною.

"Хоч це і постанова нашого Собору, я не вважаю, що вона правочинна", – додав владика Софроній.

Водночас, митрополит зауважив, що поставив свій підпис під постановою УПЦ МП, аби зазначити свою присутність на Соборі.

Я написав так: у зв'язку з незгодою з багатьма пунктами цього рішення, я ставлю підпис, що я був присутній,

– додав він.

Священослужитель розповів, що постанову підтримали усі присутні митрополити, окрім нього та митрополита Вінницького і Барського Симеона.

Нагадаємо, 13 листопада Українська православна церква Московського патріархату на Соборі єпископів вирішила повністю припинити євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом. Окрім того, рішення Синоду Константинополя щодо надання Томосу Україні, УПЦ МП назвали "недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили".



Митрополит Вінницький і Барський Симеон не підписав цю постанову Собору УПЦ МП. Незважаючи на тиск, який чинили на нього інші ієрархи, митрополит Симеон пояснив своє рішення тим, що не згоден з розривом євхаристійного спілкування з Константинополем.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

Україна стала на крок ближчою до отримання Томосу: дивіться відео