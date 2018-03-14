Ще один модний бренд відмовився від натурального хутра

Модний італійський бренд сумок Furla відмовився від використання натурального хутра у своїх колекціях.

Про це повідомляють на Instagram-сторінці бренду Furla.

За інформацією стильної марки, дизайнери Furla вже відшивають всі моделі сумок з екологічним хутром. Нова колекція з’явиться у продажу в листопаді.

За словами генерального директора Furla Альберто Камерленго, сучасні технології сьогодні дозволяють створювати якісні альтернативи хутру без шкоди для навколишнього середовища.

Читайте також: Донька Кім Бесінджер знялася голою заради захисту тварин: фото 18+

Раніше модний бренд часто використовував натуральне хутро у своїх колекціях сумок.

Допис, поширений FURLA (@furla) 10 Січ 2018 р. о 7:03 PST

Допис, поширений FURLA (@furla) 18 Гру 2017 р. о 3:06 PST

Допис, поширений FURLA (@furla) 14 Гру 2017 р. о 5:10 PST

Варто зазначити, що таку ж ініціативу раніше підтримала велика кількість модних виробників. Серед них – Gucci, Armani, Michael Kors, Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Jimmy Choo, Diesel та інші. Також до ініціативи долучився аж сім українських брендів.