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Ще один модний бренд відмовився від натурального хутра

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Furla відмовилась від натурального хутра
Furla відмовилась від натурального хутра / www.furla.com/us/en

Модний італійський бренд сумок Furla відмовився від використання натурального хутра у своїх колекціях.

Про це повідомляють на Instagram-сторінці бренду Furla.

За інформацією стильної марки, дизайнери Furla вже відшивають всі моделі сумок з екологічним хутром. Нова колекція з’явиться у продажу в листопаді.

За словами генерального директора Furla Альберто Камерленго, сучасні технології сьогодні дозволяють створювати якісні альтернативи хутру без шкоди для навколишнього середовища.

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Раніше модний бренд часто використовував натуральне хутро у своїх колекціях сумок.

Допис, поширений FURLA (@furla)

Допис, поширений FURLA (@furla)

Допис, поширений FURLA (@furla)

Варто зазначити, що таку ж ініціативу раніше підтримала велика кількість модних виробників. Серед них – Gucci, Armani, Michael Kors, Calvin Klein, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Jimmy Choo, Diesel та інші. Також до ініціативи долучився аж сім українських брендів.

Теги: LifeStyle Мода Екологія
Джерело: 24 Канал
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