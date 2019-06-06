Ще один провал Зеленського у ВР: нардепи не підтримали його ініціативу про незаконне збагачення

Депутати Верховної Ради вкотре не підтримали ініціативу шостого українського президента Володимира Зеленського. Цього разу парламентарі відмовилися розглядати законопроект гаранта про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Під час засідання 6 червня Верховна Рада навіть не включила до порядку денного законопроект №10358, ініціатором якого виступив український президент Володимир Зеленський. Повна назва документу – "Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів". Його підтримали лише 205 народних обранців за мінімально необхідних 226-ти.

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Аналогічна кількість нардепів не підтримала й альтернативний проект закону №10358-1від позафракційного депутата Сергія Міщенка. Щоправда, депутати внесли до порядку денного законопроекти №10110-1 і №10110-д. Перший документ на розгляд парламенту вніс позафракційні депутат Сергій Каплін і а другий – низка нардепів, включно з головою Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності представником "Батьківщини" Андрієм Кожем’якіним. За ці два законопроекту проголосували 226 народних обранців.

Законопроект Володимира Зеленського про незаконне збагачення було зареєстровано у Верховній Раді 3 червня як невідкладний. Чинний секретар РНБО Олександр Данилюк підкреслював, що прийняття закону, який поверне кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, є першочерговим і головним на цьому етапі.

Що пропонує законопроект Зеленського про незаконне збагачення?

Ввести кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у вигляді ув’язнення від 5 до 10 років . Водночас документ пропонує позбавляти права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність терміном до 3 років.

. Водночас документ пропонує позбавляти права обіймати певні посади чи займатися певною діяльність терміном до 3 років. Таке покарання загрожує чиновнику, якщо він набув активів, вартість яких більш ніж на 204 тисячі гривень перевищує доходи цього чиновника. Відповідну статтю 3685 "Незаконне збагачення" пропонують внести до Кримінального кодексу.

перевищує доходи цього чиновника. Відповідну статтю 3685 "Незаконне збагачення" пропонують внести до Кримінального кодексу. Внести зміни до процедури пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів і їх стягнення в дохід держави. Відповідний позов подаватиме представник НАБУ за погодженням з прокурором САП. За нинішньою процедурою це робить прокурор.

Позов щодо необґрунтованих активів пред'являється, якщо різниця між вартістю активів і доходами чиновника у 500 і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму (зараз – 1853 гривні).

(зараз – 1853 гривні). Позов можна подавати щодо необґрунтованих активів, отриманих після набуття чинності цього закону, а також протягом 3 років до набуття чинності.

Позов про визнання необґрунтованими активів і стягнення в дохід держави можуть бути пред'явлені чиновнику, якщо НАБУ встановило докази того, що він отримав необґрунтовані активи або якщо за його сприяння хтось інший отримав такі активи.

Справи про визнання необґрунтованими активів і їх стягнення в дохід держави будуть підслідні Вищому антикорупційного суду.

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Чому скасували попередню статтю про незаконне збагачення?У лютому 2019 року Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.



Нагадаємо, кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році після Революції Гідності. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. Також це було одним із зобов’язань України перед МВФ.