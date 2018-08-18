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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНСЬКИМ АВТОБУСОМ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Ще один росіянин перейшов у склад херсонського "Дніпра"

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Андрій Жвачкін
Андрій Жвачкін

Херсонський хокейний клуб "Дніпро" продовжує підсилюватися перед початком сезону. Цього разу новобранцем команди став російський нападник Андрій Жвачкін.

Вихованець ангарського хокею за свою ігрову кар'єру встиг пограти за рідний "Єрмак" (сезони 2010/2011, 2011/2012 та 2013/2014), казахстанський
"Аристан" (сезон 2014/2015), а потім перейшов у тамбовську "Державу" (сезон 2016/2017 та 2017/2018).

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Варто додати, що це вже другий росіянин, який перейшов у "Дніпро". До цього склад херсонської команди поповнив Іван Золотухін.

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Теги: Новини спорту Хокей
Джерело: 24 Канал
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