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Ще один російський актор зі "Сватів" вперше прокоментував заборону серіалу в Україні

13:16, сьогодні 2974 Читать новость на русском
Ще один російський актор зі
Ще один російський актор зі "Сватів" вперше прокоментував заборону серіалу в Україні / baskino.co

Зірка серіалу "Свати" Данило Бєлих заявив, що заборона Держкіно показувати серіал в Україні – постановка.

Про це пише ТСН.

"Я якось намагаюся зрозуміти трагедію між Луценком і НАБУ, і розумію, що це така постановка, щось ми вже бачили подібне. Тому таких постановок було і буде. Питання в тому, що: "Побачать?". Побачать. "Отримають задоволення?". Отримають задоволення", – вважає російський актор.

Читайте також: Студія "Квартал 95" прокоментувала заборону "Сватів"

Данило Бєлих переконаний, що серіал "Свати" приносив людям задоволення. Він додав, що навіть має квартиру в місті, яке надихає його на творчість, а саме в Одесі.

У житті кожної людини буває якесь нещастя, і ти приходиш додому, натискаєш на кнопочку і там з'являються "Свати" – і ти радієш, ти щасливий, ти посміхаєшся,
– вважає актор.

22 листопада СБУ заборонила російському акторові Федору Добронравову в'їзд в Україну за незаконні поїздки на територію окупованого Криму. "Держкіно" таки заборонило популярний серіал "Свати".

Згодом шоумен Володимир Зеленський оголосив, що закриває проект "Свати".

Теги: Новини України Кіно НАБУ Юрій Луценко Квартал 95 Скандал зі "Сватами"
Джерело: 24 Канал
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