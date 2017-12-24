Ще один російський актор зі "Сватів" вперше прокоментував заборону серіалу в Україні

Зірка серіалу "Свати" Данило Бєлих заявив, що заборона Держкіно показувати серіал в Україні – постановка.

Про це пише ТСН.

"Я якось намагаюся зрозуміти трагедію між Луценком і НАБУ, і розумію, що це така постановка, щось ми вже бачили подібне. Тому таких постановок було і буде. Питання в тому, що: "Побачать?". Побачать. "Отримають задоволення?". Отримають задоволення", – вважає російський актор.

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Данило Бєлих переконаний, що серіал "Свати" приносив людям задоволення. Він додав, що навіть має квартиру в місті, яке надихає його на творчість, а саме в Одесі.

У житті кожної людини буває якесь нещастя, і ти приходиш додому, натискаєш на кнопочку і там з'являються "Свати" – і ти радієш, ти щасливий, ти посміхаєшся,

– вважає актор.

22 листопада СБУ заборонила російському акторові Федору Добронравову в'їзд в Україну за незаконні поїздки на територію окупованого Криму. "Держкіно" таки заборонило популярний серіал "Свати".



Згодом шоумен Володимир Зеленський оголосив, що закриває проект "Свати".