Ще один російський боксер заявив, що хоче битися з Усиком

Російський боксер Олексій Єгоров хоче провести титульний поєдинок проти абсолютного українського чемпіона світу за версією WBA, WBC, IBF і WBO Олександра Усика (16-0, 12 КО).

27-річний Єгоров вважає, що бій повинен проходити у важкій вазі, а не суперважкій, куди прагне перейти Усик, пише Xsport.

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"Думаю, свій наступний бій проведу в лютому-березні. Потрібно боксувати, бути активним. У мене були невдачі в плані здоров'я, тому були і застої. Зараз все з цим добре, і хочу частіше боксувати. Моя мета – завоювання пояса. Я готовий хоч в наступному бою вийти на чемпіонський бій. У мене великий досвід, тому я не соромлюся це говорити", – заявив росіянин.

"Зараз пояси в однієї людини, треба з ним боксувати. Чому ні? Це спорт, бокс, треба битися з найсильнішими. Чому я повинен не хотіти зустрічі з ним? Буде чемпіоном хтось інший – буду хотіти зустрічі з іншим. Нерозумно говорити, що я не хочу з ним боксувати. Я, звичайно, хочу цього", – додав Єгоров.

Нагадаємо, що в Росії роблять все можливе заради реваншу між абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком і Муратом Гассієвим.