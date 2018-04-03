Ще один російський співак загримів у базу" Миротворця"

Російський музикант і автор пісень Сергій Трофімов, відомий як Трофім, потрапив у базу даних українського волонтерського проекту "Миротворець" у розділ "Чистилище".

Відповідні дані внесені у базу сайту "Миротворець".

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"Свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення в окупований російськими загарбниками Крим. Участь у пропагандистських антиукраїнських заходах Росії (країна-агресор). Участь у спробах легалізації анексії Автономної Республіки Крим", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що музикант брав участь у концерті "Дні Москви в Севастополі" у червні 2014 року, підписав звернення діячів культури Російської Федерації на підтримку політики президента РФ Володимира Путіна в Україні та у Криму. Окрім того, Трофім був довіреною особою чинного російського президента Володимира Путіна на двох останніх виборах.



Анкета Сергія Трофімова в "Чистилищі" сайту "Миротворець"

Хто такий Сергій Трофімов? Російський співак у жанрі російський шансон, композитор, заслужений артист Росії, член спілки письменників РФ. Нагороджений десятками премій "Шансон року" та "Золотий грамофон". Також відомий під сценічним псевдонімом Трофiм.