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Ще один серіал знімуть за мотивами нового роману Кінга

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Ще один серіал знімуть за мотивами роману Кінга
Ще один серіал знімуть за мотивами роману Кінга / Фото з відкритих джерел

Все більше кіностудій береться за екранізації хоррор-романів американського фантаста Стівена Кінга. Цього разу компанія Media Rights Capital придбала права на екранізацію нового роману Стівена Кінга "Сторонній" ("The Outsider").

Про це повідомляють на Deadline.

Як зазначають у виданні, навіть сам письменник, можливо, приєднається до створення 10-серійного проекту в статусі виконавчого продюсера. Книга "Сторонній" побачила світ 22 травня 2018 року.

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"MRC взявся за бестселер Стівена Кінга №1 "Сторонній"", – йдеться в офіційному повідомленні.


Книга Стівена Кінга "Сторонній" 2018

Нова книга Кінга "Сторонній" розповідає про те, як у вигаданому американському місті поліція несправедливо заарештовує спортсмена, вчителя та хорошого сім'янина Террі Мейтланда за звинуваченням у вбивстві 11-річного хлопчика. Однак ні сам звинувачений, ні детективи не здогадуються, хто стоїть за цим страшним вбивством.

Нагадаємо, що у травні популярний стрімінговий сервіс Netflix заявив, що зніме фільм за мотивами роману Стівена Кінга "У високій траві" 2012 року. Відомий роман був написаний письменником спільно з його сином Джозефом Гіллстромом Кінгом. Зйомки хоррор-стрічки розпочнуться вже цього літа в Торонто. Дату виходу кінокартини поки не називають.

Теги: Кіно LifeStyle Книги Література
Джерело: 24 Канал
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