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      Ще один українець потрапив у список Forbes

      3359 Читать новость на русском
      Влад Шмуніс
      Влад Шмуніс / ringcentral.com

      Уродженець Одеси Влад Шмуніс став новим мільярдером за версією журналу Forbes. Він заснував компанію RingCentral.

      Forbes зазначає, що компанія Шмуніса потрапила у список журналу після укладеної угоди RingCentral з компанією Avaya. Унаслідок цього статки уродженця Одеси сягнули 1,3 мільярда доларів.

      Цікаво: Forbes назвав найбагатших зірок світу: рейтинг

      Хто такий Влад Шмуніс?

      Уродженець Одеси згодом переїхав у США. Після переїзду до Каліфорнії майбутній мільярдер працював у HP і Ampex, а у 1993-му вирішив зробити бізнес на передачі телефонного сигналу через інтернет. У 1999 році Влад Шмуніс зі своїм партнером Владом Вендровbм створили компанію RingCentral.

      На початку жовтня RingCentral оголосила, що стане партнером Avaya на новій хмарній платформі. Ціна акцій RingCentral зросла на 28%, а ринкова капіталізація компанії перевищила 14 мільярдів доларів.

      Які українці є у списку Forbes?

      Рінат Ахметов – власник СКМ, Метінвесту і ДТЕК з капіталом 6 мільярдів доларів.

      Костянтин Жеваго – власник Ferrexpo з капіталом 1,5 мільярдів доларів.

      Юрій Косюк – власник агрохолдингу МХП з капіталом 1,4 мільярда доларів.

      Віктор Пінчук – власник Інтерпайп  з капіталом 1,4 мільярда доларів.

      Геннадій Боголюбов – співвласник групи Приват з капіталом 1,2 мільярда доларів. Його партнер

      Ігор Коломойський – співвласник групи Приват з капіталом 1,1 мільярда доларів.

      Вадим Новинський – власник Смарт-Холдингу з капіталом 1 мільярдом доларів.

      До теми: Forbes опублікував список найбільш високооплачуваних спортсменів

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Forbes Гроші Бізнес Новини Одеси Новини США
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