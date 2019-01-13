Ще один українець виступатиме в іспанській Прімері

Іспанський "Леганес", кольори якого на правах оренди захищає Андрій Лунін, незабаром поповнить ще один українець. 21-річний Василь Кравець за крок до переходу в новий клуб.

Захисник іспанського "Луго", який виступає в Сегунді (друга за значущістю ліга Іспанії), сьогодні підпише контракт з "пепінерос".

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Як повідомляє AS, контракт буде розрахований до літа 2023 року. Також відомо, що Василь гратиме за новий іспанський клуб під сьомим номером.

За попередньою інформацією, "Леганес" заплатить за перехід екс-захисника "Карпат" понад 2 млн євро. Сума буде розділена між львів'янами й іспанським "Луго".

У поточному сезоні Кравець у складі "Луго" провів 16 матчів, в яких зробив 2 результативні передачі. Василь стане другим українцем, який виступає в Прімері. Наразі єдиним українцем в іспанському чемпіонаті є його потенційний одноклубник – Андрій Лунін.

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