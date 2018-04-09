Ще один відомий біатлоніст завершив кар'єру

Чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Еміль Хегле Свендсен оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Про своє рішення норвезький біатлоніст зі сльозами на очах повідомив на спеціальній прес-конференції.

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"Я хотів взяти участь в Кубку світу наступного року, але я вирішив, що варто завершити кар'єру після Олімпійських ігор. Я вирішив, що час закінчувати. Це виявилося складніше, ніж я думав. Я б хотів, щоб у мене була мотивація Бьорндалена, щоб продовжувати ще кілька років, але у мене її немає", – сказав спортсмен.

Зазначимо, біатлоніст завершив кар'єру і віці 32 років.

Свендсен завоював два "золота" і одне "срібло" на Олімпіаді в Ванкувері 2010 року, а через чотири роки в Сочі виграв ще дві нагороди найвищого ґатунку. У лютому на Іграх в Пхьончхані він виборов два "срібла" і одну "бронзу", а також ніс прапор Норвегії на церемонії відкриття змагань.

Крім того, Свендсен – 12-разовий чемпіон світу і переможець загального заліку Кубка світу в сезоні-2009/10.

Нагадаємо, 3 квітня восьмиразовий олімпійський чемпіон, 44-річний норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален оголосив про завершення спортивної кар’єри.