10:47
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ

      Ще один забудовник Києва скаржиться на тиск з боку силовиків

      172
      Компанія НЕСТ скаржиться на тиск з боку силовиків
      Компанія НЕСТ скаржиться на тиск з боку силовиків / Фото із відкритих джерел

      Група компаній "Нерухомість столиці" (НЕСТ) також заявила про тиск правоохоронних органів на будівельний бізнес в Україні.

      Відповідна заява з'явилась на Facebook-сторінці компанії.

      Дивіться також: Родичі Насірова хочуть звести елітну нерухомість навколо Софійського собору: розгорівся скандал

      Група компаній "Нерухомість Столиці" поділяє глибоку стурбованість ситуацією у будівельній галузі, висловлену в зверненні вітчизняних підприємців (TARYAN GROUP, GEOS та ін.) до Президента України,
      – йдеться у повідомленні.

      У забудовника кажуть, що співробітників їхньої компанії неодноразово викликали на допити до Генпрокуратури та інших правоохоронних органів "щодо неіснуючих порушень, які нібито відбуваються на вже в зданих в експлуатацію об’єктах нерухомості".

      У НЕСТ наводять приклад, коли правоохоронці змусили ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція) відізвати дозвіл на законне будівництво.

      "Під час допитів було здійснено тиск на наших співробітників щодо передачі одного з наших об’єктів (легально придбаного за 30 мільйонів доларів) в управління іншому бізнесменові", – заявили у забудовника.

      За їхніми словами, історія мала продовження, коли посередники цього бізнесмена запропонували продати об’єкт за ціною в кілька разів нижчою від ринкової.

      Після нашої відмови від такої "оборудки", тиск на бізнес було суттєво посилено,
      – наголосили у "НЕСТ", додавши, що такі випадки є далеко не поодинокими.

      Нагадаємо, напередодні засновник український бізнесмен, засновник девелоперської компанії TARYAN Group Артур Мхітарян заявив, що його бізнес став жертвою шантажу зі сторони СБУ.

      У Службі безпеки України підтвердили, що розслідують провадження проти забудовника елітного ЖК в центрі Києва, нібито через відсутність низки дозвільних документів.

      Читайте також:
      Теги: Новини Києва Новини України Бізнес ГПУ Розслідування СБУ Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      сьогодні , 09:02 Перемоги-2018: про головні досягнення України в році, що минає
      Інна Жолобович 809
      За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи
      сьогодні , 08:49 За крок до історичного досягнення: анонс матчу "Динамо" – "Яблонец" у Лізі Європи
      Ігор Саджениця 589
      Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      сьогодні , 08:40 Завдяки чому Ахметов став удвічі багатшим?
      Артем Овдієнко 840
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 грудня , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 485
      Президентом України може стати "темна конячка"
      12 грудня , 21:15 Президентом України може стати "темна конячка"
      Наталя Ромашова 5705
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      СБУ розкрила наміри Росії зірвати мобілізацію
       14 січня 2015 , 17:08
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      $242 млн виплатить Lexus родині, що постраждала у ДТП
       20 серпня , 16:30
      Як зберегти кузов зимою: наносимо віск
       29 вересня , 14:08
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук