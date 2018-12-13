Ще один забудовник Києва скаржиться на тиск з боку силовиків
Група компаній "Нерухомість столиці" (НЕСТ) також заявила про тиск правоохоронних органів на будівельний бізнес в Україні.
Відповідна заява з'явилась на Facebook-сторінці компанії.
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Група компаній "Нерухомість Столиці" поділяє глибоку стурбованість ситуацією у будівельній галузі, висловлену в зверненні вітчизняних підприємців (TARYAN GROUP, GEOS та ін.) до Президента України,
– йдеться у повідомленні.
У забудовника кажуть, що співробітників їхньої компанії неодноразово викликали на допити до Генпрокуратури та інших правоохоронних органів "щодо неіснуючих порушень, які нібито відбуваються на вже в зданих в експлуатацію об’єктах нерухомості".
У НЕСТ наводять приклад, коли правоохоронці змусили ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція) відізвати дозвіл на законне будівництво.
"Під час допитів було здійснено тиск на наших співробітників щодо передачі одного з наших об’єктів (легально придбаного за 30 мільйонів доларів) в управління іншому бізнесменові", – заявили у забудовника.
За їхніми словами, історія мала продовження, коли посередники цього бізнесмена запропонували продати об’єкт за ціною в кілька разів нижчою від ринкової.
Після нашої відмови від такої "оборудки", тиск на бізнес було суттєво посилено,
– наголосили у "НЕСТ", додавши, що такі випадки є далеко не поодинокими.
Нагадаємо, напередодні засновник український бізнесмен, засновник девелоперської компанії TARYAN Group Артур Мхітарян заявив, що його бізнес став жертвою шантажу зі сторони СБУ.
У Службі безпеки України підтвердили, що розслідують провадження проти забудовника елітного ЖК в центрі Києва, нібито через відсутність низки дозвільних документів.
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