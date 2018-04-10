Ще одна авіакомпанія відкриває нові рейси з Києва

Авіакомпанія Jordan Aviation з 25 квітня розпочинає рейси з Києва до столиці Йорданії Амману.

Зазначається, що на першому етапі компанія здійснюватиме лише один рейс між містами у середу, а вже з 30 травня – двічі на тиждень по середам та неділям, повідомляє avianews.com.

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Вильоти з Амману заплановані на 10:00, Києва – о 14:30. Час в дорозі становитиме 3,5 години.

У Києві Jordan Aviation буде літати з аеропорту "Жуляни". Використовуватиме компанія літак Boeing 737-300.

Мінімальна заявлена вартість авіаквитків в обидва боки становить 281 долар з урахуванням зборів. Подібна ціна доступна при покупці через генеральне агентство авіакомпанії. У той же час на сайті Jordan Aviation квитки продаються за ціною від 360 доларів в обидва боки.

Мінімальні тарифи включають харчування, перевезення 7 кілограм ручної поклажі та однієї валізи вагою до 23 кілограм.