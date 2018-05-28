Ще одна бійка за участю фанів "Ліверпуля" сталась у Києві: з'явились фото

Навіть через добу після завершення фінального матчу Ліги чемпіонів у Києві в Україні залишається чимало іноземних вболівальників.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зійшлись іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль", 26 травня на НСК "Олімпійський" закінчився перемогою команди із Мадрида 3:1.

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Після закінчення видовищного фіналу чимало іноземних вболівальників продовжують гостювати в Україні. Проте не обходиться без прикрих інцидентів.

Так, в ніч на 28 травня у Києві на бульварі Шевченка сталась масова бійка, в якій також розмахували руками фанати "Ліверпуля".

За словами очевидців, гості з Англії відпочивали в барі і були доволі п'яними. Бійка сталась після словесної перепалки. В хід йшли посуд, келихи, пляшки і все, що потрапляло під руку.

Як інформує видання "Информатор", хтось із учасників сутички використав перцевий балончик. Одному із англійських вболівальників знадобилась допомога медиків.

На місце оперативно прибуло три екіпажі поліції та карета швидкої.

До слова, це вже не перший конфлікт за участю вболівальників "Ліверпуля" у Києві впродовж останніх кількох днів.