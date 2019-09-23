Ще одна ДТП з вантажівкою та автобусом на Київщині: є загиблі – фото

Смертельна аварія сталася на автодорозі "Київ-Харків" – поблизу села Бзів, що у Баришівському районі Київської області. У ДТП за участю вантажівки, автобуса та легковика загинули троє людей.

Вантажівка зіткнулася із припаркованим на узбіччі пасажирським автобусом, коли їхала у напрямку Харкова по швидкісній трасі. Про це інформують у місцевій поліції.

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Від удару автобус наїхав на трьох чоловіків, які стояли попереду нього.Після зіткнення із автобусом винуватця ДТП протягло вперед. Він в’їхав та зчепився з ще однією машиною обабіч дороги.

Внаслідок аварії двоє осіб від отриманих травм загинули на місці пригоди, третій чоловік помер вже у кареті швидкої по дорозі до лікарні, – повідомляють правоохоронці.

Наразі поліція встановлює причини катастрофи, відкрили кримінальне провадження.



Фото з місця ДТП на Київщині

Протягом останніх днів сталися дві жахливі ДТП із автобусами та вантажівками – на Житомирщині та на Одещині.