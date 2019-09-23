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      Ще одна ДТП з вантажівкою та автобусом на Київщині: є загиблі – фото

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      На Київщині ще одна ДТП з вантажівкою та автобусом, є загиблі
      На Київщині ще одна ДТП з вантажівкою та автобусом, є загиблі / Нацполіція

      Смертельна аварія сталася на автодорозі "Київ-Харків" – поблизу села Бзів, що у Баришівському районі Київської області. У ДТП за участю вантажівки, автобуса та легковика загинули троє людей.

      Вантажівка зіткнулася із припаркованим на узбіччі пасажирським автобусом, коли їхала у напрямку Харкова по швидкісній трасі. Про це інформують у місцевій поліції.

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      Від удару автобус наїхав на трьох чоловіків, які стояли попереду нього.Після зіткнення із автобусом винуватця ДТП протягло вперед. Він в’їхав та зчепився з ще однією машиною обабіч дороги.

      Внаслідок аварії двоє осіб від отриманих травм загинули на місці пригоди, третій чоловік помер вже у кареті швидкої по дорозі до лікарні, – повідомляють правоохоронці.

      Наразі поліція встановлює причини катастрофи, відкрили кримінальне провадження. 

      Київщина ДТП
      Фото з місця ДТП на Київщині 

      Протягом останніх днів сталися дві жахливі ДТП із автобусами та вантажівками – на Житомирщині та на Одещині.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Жертви Новини політики Транспорт Новини Києва
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