Ще одна французька актриса скептично відгукнулась про секс-скандал

Легендарна французька актриса Бріджит Бордо висловилась щодо секс-скандалу, який розгорнувся наприкінці 2017 року в Голлівуді і триває досі. На її думку, більшість випадків звинувачень у харасменті є "лицемірними" і "смішними".

Про це зірка французького кіно заявила в інтерв’ю виданню Paris Match.

83-річна знаменитість не стала долучатись до руху #MeToо, на відміну від інших зірок, та й загалом вважає, що багато актрис першими починають загравати з продюсерами з метою отримання бажаної ролі, а потім, для піару, починають скаржитися на харасмент.

Читайте також: Катрін Деньов вибачилась за лист, в якому підтримала чоловіків у секс-скандалі

Здебільшого звинувачення лицемірні, смішні і нецікаві. Багато акторок навмисно фліртують з продюсерами, щоб отримати роль. Потім, щоб про них говорили в суспільстві, починають розповідати про те, що їх домагалися. Насправді, це приносить їм більше шкоди, ніж користі,

– прокоментувала кінозірка.

Незважаючи на те, що у 50-тих роках минулого століття Бріджит була справжнім секс-символом, однак, на щастя, жодного разу не зіштовхувалася з сексуальними домаганнями.



Бріджит Бордо в молодості

Нагадаємо, що 74-річна французька актриса Катрін Деньов разом із сотнею інших француженок опублікували у французькій газеті Le Monde відкритого листа, в якому засудили кампанію #MeToo, спрямовану на боротьбу з сексуальними домаганнями, які розпочались після скандалу з продюсером Гарві Вайнштейном. А те, що відбувається в Голлівуді вона назвала "полюванням на відьом".