Ще одна громада на Одещині перейшла до ПЦУ: фото

На Одещині в селі Новоєлизаветівка Свято-Троїцький храм перейшов з Московського патріархату до Православної церкви України.

Таке рішення одноголосно було прийнято на парафіяльному зборах, які відбулися вчора, 16 лютого, передає "Думская".

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В Одеській єпархії УПЦ уточнили, що даний храм спочатку відносився до Київського патріархату.



Перехід Свято-Троїцького храму до ПЦУ

"У селі Новоєлизаветівка завжди діяв тільки один храм, спочатку в ньому був заснований прихід Української православної церкви Київського патріархату, який діяв з 1996 по 2002 рік. У 2002 році священик обманом перевів прихід в Українську православну церкву Московського патріархату. Після останніх подій парафіяни вже самі вирішили приєднатися до Помісної української православної церкви (ПЦУ) ", – відзначили в єпархії.