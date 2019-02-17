Ще одна громада на Одещині перейшла до ПЦУ: фото
На Одещині в селі Новоєлизаветівка Свято-Троїцький храм перейшов з Московського патріархату до Православної церкви України.
Таке рішення одноголосно було прийнято на парафіяльному зборах, які відбулися вчора, 16 лютого, передає "Думская".
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В Одеській єпархії УПЦ уточнили, що даний храм спочатку відносився до Київського патріархату.
Перехід Свято-Троїцького храму до ПЦУ
"У селі Новоєлизаветівка завжди діяв тільки один храм, спочатку в ньому був заснований прихід Української православної церкви Київського патріархату, який діяв з 1996 по 2002 рік. У 2002 році священик обманом перевів прихід в Українську православну церкву Московського патріархату. Після останніх подій парафіяни вже самі вирішили приєднатися до Помісної української православної церкви (ПЦУ) ", – відзначили в єпархії.
Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.
15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.
Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.
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