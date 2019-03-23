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      Ще одна гучна заява опальної Поклонської: цього разу "прокурор" Криму відправляє Донбас до РФ

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      Наталія Поклонська
      Наталія Поклонська / Фото з відкритих джерел

      Колишня так званий прокурор Криму Наталія Поклонська здійснила візит на окупований Донбас, де презентувала свою книгу про події 2014 року у Криму. За словами чинної депутатки Держдуми РФ, Донбас має провернутися на свою історичну батьківщину, натякаючи таким чином на Росію.

      Як заявила Поклоньска під час презентації свого літературного "шедевру", Донбас процвітатиме, а всі його жителі будуть щасливими, бо вони "пройшли шлях випробувань, про які навіть не підозрюють інші люди".

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      "Донбас встане. Донбас повернеться на свою історичну батьківщину. Я знаю про це. Ось побачите, все налагодиться. І ви пишатиметесь собою, тому що наші дідусі, прабабусі, бабусі, ті, хто поклав своє життя за нашу батьківщину, адже вони з небес все бачать. Адже вони все це відчувають, моляться за вас і переживають. А ви ж не зрадили їхню пам'ять. Тому тернистий шлях, але його треба пройти", – видала представниця окупаційної влади.

      Це вже не перше прославляння Росії та закид у бік України від Поклонської. Зокрема, на початку грудня 2018 року вона заявила, що "Україна – це Росія, Україна – це окраїна Росії".

      "І там живуть люди, точно такі ж як і ми. Вони хочуть розмовляти рідною російською мовою. Вони хочуть зберігати наші традиції, вони хочуть вчити нашу історію, вони хочуть 9 травня виходити на парад разом з ветеранами "Великої вітчизняної війни", – наголошувала опальна політикиня.

      Водночас Поклонська зауважила, що Україна, Росія та Білорусь – неподільні та є народом.

      Загалом її діяльність не залишилися не поміченою у Києві. Відтак, на початку жовтня того ж року ГПУ оголосило Поклонській підозру щодо порушення законів і звичаїв війни.

      якими ще антиукраїнськими заявами відзанчалася наталія поклонська:
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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