Ще одна китайська компанія отримала патент на сканер відбитків вбудований під дисплеєм

Першою компанією, яка вбудувала сканер відбитків пальців під дисплей, була Vivo, а революційним смартфоном став X20 Plus UD. Потім на ринки вийшов Huawei Mate RS Porsche Design. А тепер до цих компаній приєднається ще й Oppo.

Про це повідомляє LetsgoDigital.

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Китайська компанія Oppo отримала новий патент від Державного відомства інтелектуальної власності Китаю. Oppo запатентувала у своїх смартфонах сканер відбитків пальців під дисплеєм. Заявку на патент компанія подала ще в травні 2017 року, але його одобрили лише 30 березня 2018 року.

Документ має кілька зображень, які показують, що сканер може використовуватися не тільки для розблокування пристрою, але і для авторизації платежів. На зображеннях коротко показано, як працює датчик, і які частини пальця будуть розпізнані. Також видно, що датчик працює навіть при включеному екрані. Це означає, що ця технологія відрізняється від тієї, яку розробила Synaptics – датчик, що випромінює світло під OLED панеллю, а потім зчитування відпечатків пальців.



Компанія Oppo запатентувала сканер відбитка пальців вбудований під дисплеєм

Очікується, що Oppo випустить преміальний флагманський телефон в 2018 році, і є шанс, що в нього буде встановлений цей датчик.