11:59
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 8°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
  • п'ятниця
    16°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, 16 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Смартфони
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ще одна китайська компанія отримала патент на сканер відбитків вбудований під дисплеєм

202 Читать новость на русском
Компанія Oppo запатентувала сканер відбитка пальців вбудований під дисплеєм
Компанія Oppo запатентувала сканер відбитка пальців вбудований під дисплеєм / LetsgoDigital

Першою компанією, яка вбудувала сканер відбитків пальців під дисплей, була Vivo, а революційним смартфоном став X20 Plus UD. Потім на ринки вийшов Huawei Mate RS Porsche Design. А тепер до цих компаній приєднається ще й Oppo.

Про це повідомляє LetsgoDigital.

Читайте також: З’явилась інформація про загадковий смартфон Nokia X

Китайська компанія Oppo отримала новий патент від Державного відомства інтелектуальної власності Китаю. Oppo запатентувала у своїх смартфонах сканер відбитків пальців під дисплеєм. Заявку на патент компанія подала ще в травні 2017 року, але його одобрили лише 30 березня 2018 року.

Документ має кілька зображень, які показують, що сканер може використовуватися не тільки для розблокування пристрою, але і для авторизації платежів. На зображеннях коротко показано, як працює датчик, і які частини пальця будуть розпізнані. Також видно, що датчик працює навіть при включеному екрані. Це означає, що ця технологія відрізняється від тієї, яку розробила Synaptics – датчик, що випромінює світло під OLED панеллю, а потім зчитування відпечатків пальців.


Компанія Oppo запатентувала сканер відбитка пальців вбудований під дисплеєм

Очікується, що Oppo випустить преміальний флагманський телефон в 2018 році, і є шанс, що в нього буде встановлений цей датчик.

Теги: Смартфони Техно Китай
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
сьогодні, 10:01 Коти як улюбленці Кличка: які петиції задовольнила Київрада
Наталія Лебідь 606
4 причины не увольняться с работы
сьогодні, 08:40 4 причины не увольняться с работы
Все про роботу 1821
Удар по Сирии: показуха, которая навредила РФ
16 квітня, 23:00 Удар по Сирии: показуха, которая навредила РФ
Іван Яковина 1389
Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків
16 квітня, 22:01 Можемо повторити: до Дня перемоги терористи хочуть випустити на волю тисячі зеків
Олексій Чибісов 2019
Снайпери на полюванні: як захиститися від ворожої кулі
16 квітня, 20:03 Снайпери на полюванні: як захиститися від ворожої кулі
Катерина Петренко 2076
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук