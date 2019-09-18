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      Ще одна компанія Коломойського пішла на мирову з НБУ

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      Ще одна компанія Коломойського погодилась погасити борги за кредитами ПриватБанку, — НБУ
      Ще одна компанія Коломойського погодилась погасити борги за кредитами ПриватБанку, — НБУ / Українська правда

      Компанія "Арлан", яка належить Ігорю Коломойському, погодилась виплатити борги за кредитами рефінансування. Їх НБУ видав "Приватбанку" до націоналізації.

      Цю мирову угоду затвердив Центральний апеляційний госпсуд, про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

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      Наразі у НБУ не повідомляють про суму, яку компанія Коломойського заплатить відповідно до цієї мирової угоди. Водночас там відзначають, що ця сума відповідає ринковій вартості майна, яке "Арлан" передав у заставу Нацбанку.

      У 2018 році Нацбанк подав 148 позовів проти колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних з ним 32 компаній – майнових поручителів про стягнення близько 10 мільярдів гривень,
      – пояснили в НБУ.

      Мета ЦИХ позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк дав "Приватбанку» в період між 2008 та 2015 роками.

      "Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами", – мовиться у повідомленні.

      • 6 травня стало відомо, що Національний банк відсудив у компанії "Арлан" нерухомість у Дніпрі. Олігархи подали апеляцію на це рішення суду;
      • 28 серпня компанія Коломойського вперше вирішила заплатити за зобов'язаннями перед Нацбанком: Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ та "Нікопольським заводом феросплавів" Коломойського.

      Ігор Коломойський вже заявив, у судовій суперечці щодо націоналізацію "Приватбанку" готовий піти на мирову угоду. Для цього, мовляв, є "вікно можливостей". Однак від вимог компенсації за свої втрати бізнесмен не відмовляється.

      Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.

      Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Наприклад, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

      Станом на зараз "Приватбанк" вже як державний банк за розміром загальних активів (понад 500 мільярдів гривень) розташувався на 1 місці серед 77 банків, які працюють в Україні.

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      Теги: Новини України Новини політики НБУ Приватбанк Гроші Кредит
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