Ще одна компанія Коломойського пішла на мирову з НБУ

Компанія "Арлан", яка належить Ігорю Коломойському, погодилась виплатити борги за кредитами рефінансування. Їх НБУ видав "Приватбанку" до націоналізації.

Цю мирову угоду затвердив Центральний апеляційний госпсуд, про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

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Наразі у НБУ не повідомляють про суму, яку компанія Коломойського заплатить відповідно до цієї мирової угоди. Водночас там відзначають, що ця сума відповідає ринковій вартості майна, яке "Арлан" передав у заставу Нацбанку.

У 2018 році Нацбанк подав 148 позовів проти колишнього власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського (фінансового поручителя) та пов’язаних з ним 32 компаній – майнових поручителів про стягнення близько 10 мільярдів гривень,

– пояснили в НБУ.

Мета ЦИХ позовів – забезпечити погашення кредитів рефінансування, які Національний банк дав "Приватбанку» в період між 2008 та 2015 роками.

"Загалом позови спрямовані на погашення заборгованості за п'ятьма кредитними угодами", – мовиться у повідомленні.

6 травня стало відомо, що Національний банк відсудив у компанії "Арлан" нерухомість у Дніпрі. Олігархи подали апеляцію на це рішення суду;

28 серпня компанія Коломойського вперше вирішила заплатити за зобов'язаннями перед Нацбанком: Господарський суд Дніпропетровської області затвердив мирову угоду між НБУ та "Нікопольським заводом феросплавів" Коломойського.

Ігор Коломойський вже заявив, у судовій суперечці щодо націоналізацію "Приватбанку" готовий піти на мирову угоду. Для цього, мовляв, є "вікно можливостей". Однак від вимог компенсації за свої втрати бізнесмен не відмовляється.

Що відомо про націоналізацію "Приватбанку"?Уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку" (найбільші – Коломойський і Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того, щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 мільярдів гривень.



Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях). Наприклад, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку", у відповідь на що Кабмін, Нацбанк і "Приватбанк" одразу в травні оскаржили це рішення.

Станом на зараз "Приватбанк" вже як державний банк за розміром загальних активів (понад 500 мільярдів гривень) розташувався на 1 місці серед 77 банків, які працюють в Україні.