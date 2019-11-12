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      Ще одна країна хоче перейти на євро

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      Хорватія планує перейти на євро до 2024 року, – Пленкович
      Хорватія планує перейти на євро до 2024 року, – Пленкович / скріншот

      Хорватія планує перейти на використання євро до 2024 року. Стратегічною метою держави є перехід на головну валюту Європейського Союзу до закінчення повноважень нинішнього уряду.

      На початку 2019 року Хорватія вже надіслала Європейському центральному банку лист про намір приєднатися до європейської системи валютного обміну, розповів прем'єр-міністр держави Андрей Пленкович. Про це повідомляє Slobodna Dalmacija.

      До слова: Єврокомісія рекомендувала прийняти Хорватію у Шенгенську зону

      Хорватський прем'єр також перерахував основні економічні переваги від такого нововведення. Серед них зняття валютного ризику, зниження витрат на внутрішні позики та посилення конкурентоспроможності економіки.

      Вводячи євро, Хорватія назавжди вирішує валютні ризики, назавжди усуває витрати на конвертацію. Також бізнесменам важливо розуміти, що використання єдиної валюти постійно сприяє посиленню міжнародного обміну та конкурентоспроможності,
      – пояснив Андрей Пленкович.

      Що відомо про нинішню валюту Хорватії?Нині у Хорватії існує єдина валюта, яку використовують у державі – куна. Сучасна куна використовується у Хорватії з 1994 року, відколи прийшла на зміну хорватському динару. Курс нині становить приблизно 3,62 гривні за 1 куну.

      Хорватська куна: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Євро Хорватія
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