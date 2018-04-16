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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ще одна країна може значно посилити санкції проти Росії

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Литва може продовжити санкції проти Росії на рік
Литва може продовжити санкції проти Росії на рік / Фото з відкритих джерел

Литва може продовжити санкції проти Російської Федерації за агресію проти України на рік, а не на шість місяців, як це відбувалося усі попередні роки.

Про це заявив голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС в Люксембурзі, передає "Європейська правда".

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"Оскільки прогресу щодо Мінська немає, то додаткові санкції чи, щонайменше, продовження санкцій на 12 місяців, замість 6 місяців дійсно може бути", – заявив литовський міністр.

При цьому Лінкявічус висловив думку, що санкції повинні бути спрямовані проти "олігархів, по відмиванню грошей, проти тих, хто підтримує сили, які реально шкодять у регіоні".

"Ми повинні до цього дуже серйозно поставитися", – підкреслив він.

Також, за словами глави МЗС Литви, Росія не зробила нічого для того, щоб санкції з неї можна було зняти.

"Немає жодних причин для цього. Удар по Україні, удар по Сирії, удар по Солсбері. Так багато подій. Я думаю, що навіть думати про це (зняття санкцій – "24") не логічно", – наголосив Лінкявічюс.

Нагадаємо, 11 квітня Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, під час якої вони обговорили посилення санкцій у відповідь на агресивні дії Росії.

Теги: Новини Росії Новини України Війна у Сирії Новини політики Санкції Війна на Донбасі Отруєння Сергія Скрипаля Литва
Джерело: 24 Канал
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