Ще одна країна скасувала для українців візи

Таїланд запровадив безвізовий режим для громадян України.

Про це повідомив Петро Порошенко у Twitter.

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Президент зазначив, що тепер українці можуть подорожувати до Таїланду без витричання часу на візові формальності. Перебувати у країні можна до 30 діб лише з туристичною метою.

Вітаю запровадження Урядом Таїланду безвізового режиму для України!Віднині українські громадяни зможуть подорожувати до цієї країни без витрачання часу на візові формальності з туристичною метою і терміном до 30 діб.Як і обіцяв,планомірно розширюємо географію безвізових подорожей pic.twitter.com/7C9sYqvAbd — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 ноября 2018 г.

Нагадаємо, що уряд Таїланду на два місяці скасував для громадян України консульський збір під час отримання візи.