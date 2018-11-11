Ще одна країна засудила проведення псевдовиборів на окупованому Донбасі
Велика Британія рішуче засудила проведення незаконних виборів нового ватажка проросійських бойовиків на окупованій частині Донбасу 11 листопада.
Про це повідомляє прес-служба посольства Великої Британії в Україні у Twitter.
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У дипвідомстві наголошують, що проведення цих фейкових виборів лише віддаляє можливість мирного врегулювання ситуації на Сході України.
Нелегітимні "вибори", що проводяться сьогодні в так званих "ЛНР" та "ДНР", лише підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру в регіоні. Велика Британія засуджує це грубе порушення Мінських угод,
– наголосили в посольстві Великобританії.
Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донеччини і Луганщини проводять "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.
30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.
Президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованих територій не брати участі у псевдовиборах і не віддавати свого голосу за жодного з кандидатів.