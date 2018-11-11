Ще одна країна засудила проведення псевдовиборів на окупованому Донбасі

Велика Британія рішуче засудила проведення незаконних виборів нового ватажка проросійських бойовиків на окупованій частині Донбасу 11 листопада.

Про це повідомляє прес-служба посольства Великої Британії в Україні у Twitter.

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У дипвідомстві наголошують, що проведення цих фейкових виборів лише віддаляє можливість мирного врегулювання ситуації на Сході України.

Нелегітимні "вибори", що проводяться сьогодні в так званих "ЛНР" та "ДНР", лише підривають зусилля, спрямовані на досягнення миру в регіоні. Велика Британія засуджує це грубе порушення Мінських угод,

– наголосили в посольстві Великобританії.

The illegitimate “elections” being held today in the so-called “LPR” and “DPR” only serve to undermine efforts to achieve peace in the region. The UK condemns this flagrant violation of the #MinskAgreements — UK in Ukraine (@UKinUkraine) 11 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 11 листопада на окупованих територіях Донеччини і Луганщини проводять "вибори" нових ватажків проросійських бойовиків.



30 жовтня проведення псевдовиборів засудили на засіданні Ради безпеки ООН. Під час засідання вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.



Президент України Петро Порошенко закликав жителів окупованих територій не брати участі у псевдовиборах і не віддавати свого голосу за жодного з кандидатів.