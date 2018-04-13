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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Ще одна країна заявила про невизнання анексії Криму Росією

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Румунія не визнає анексію Криму
Румунія не визнає анексію Криму / Фото з відкритих джерел

Румунія не визнає анексію півострова Крим Російською Федерацією, яка є неприйнятним порушенням міжнародного права.

Про це заявив заступник глави МЗС Румунії Дануц Себастьян Некулаеску під час Київського безпекового форуму, передає "Європейська правда".

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"Румунія розглядає анексію Криму як неприйнятне порушення міжнародного права, яке не можна визнавати", – наголосив він.

Некулаеску додав, що Румунія твердо підтримує територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України.

Нагадаємо, напередодні кандидат на посаду державного секретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що не визнає анексії Росією Криму.

Теги: Новини України Новини політики Румунія Анексія Криму Новини Криму
Джерело: 24 Канал
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