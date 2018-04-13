Ще одна країна заявила про невизнання анексії Криму Росією

Румунія не визнає анексію півострова Крим Російською Федерацією, яка є неприйнятним порушенням міжнародного права.

Про це заявив заступник глави МЗС Румунії Дануц Себастьян Некулаеску під час Київського безпекового форуму, передає "Європейська правда".

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"Румунія розглядає анексію Криму як неприйнятне порушення міжнародного права, яке не можна визнавати", – наголосив він.

Некулаеску додав, що Румунія твердо підтримує територіальну цілісність, незалежність та суверенітет України.

Нагадаємо, напередодні кандидат на посаду державного секретаря США, директор ЦРУ Майк Помпео заявив, що не визнає анексії Росією Криму.